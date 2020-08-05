Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы

Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.

«Только продажа моей именной ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один «добрый человек» уже решил подарить ей взамен именную деревянную чашу.

В конце июня балерина посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, который находился на карантине из-за коронавируса. Ей выписали административные штрафы на 20 тыс. и 40 тыс. руб.

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