Netflix снимет фильм по игре Beyond Good & Evil

Netflix занимается созданием фильма по мотивам игры Beyond Good & Evil. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кресло режиссера займет Роб Леттеррман («Детектив Пикачу», «Ужастики» и «Монстры против пришельцев»).

Отмечается, что лента будет сочетать реальные съемки с анимацией. Производством ленты также будет заниматься студия Ubisoft Film & Television.

Релиз оригинальной «Beyond Good & Evil» состоялся еще в 2003 году. По сюжету игры, 20-летняя фотожурналистка Джейд, которая является главной героиней, раскрывает заговор инопланетных захватчиков.

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