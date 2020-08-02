Netflix снимет фильм по игре Beyond Good & Evil
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Netflix занимается созданием фильма по мотивам игры Beyond Good & Evil. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Кресло режиссера займет Роб Леттеррман («Детектив Пикачу», «Ужастики» и «Монстры против пришельцев»).
Отмечается, что лента будет сочетать реальные съемки с анимацией. Производством ленты также будет заниматься студия Ubisoft Film & Television.
Релиз оригинальной «Beyond Good & Evil» состоялся еще в 2003 году. По сюжету игры, 20-летняя фотожурналистка Джейд, которая является главной героиней, раскрывает заговор инопланетных захватчиков.
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