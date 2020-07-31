Ди Каприо спродюсирует экранизацию утопии Олдоса Хаксли
close
Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал «Остров», который будут снимать по одноименному роману-утопии Олдоса Хаксли.
Как сообщает Variety, производством проекта займутся студия Ди Каприо Appian Way и компания In Good Company Films.
Будет ли Ди Каприо сниматься в сериале, неизвестно.
Роман Хаксли вышел в 1962 году. Его главный герой — журналист, попавший после кораблекрушения на изолированный остров с необычным социальным устройством.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Волк с Уолл-стрит» оказался фильмом с наибольшим количеством мата
— Apple профинансирует новый фильм Скорсезе с Ди Каприо