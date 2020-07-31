Ди Каприо спродюсирует экранизацию утопии Олдоса Хаксли

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал «Остров», который будут снимать по одноименному роману-утопии Олдоса Хаксли.

Как сообщает Variety, производством проекта займутся студия Ди Каприо Appian Way и компания In Good Company Films.

Будет ли Ди Каприо сниматься в сериале, неизвестно.

Роман Хаксли вышел в 1962 году. Его главный герой — журналист, попавший после кораблекрушения на изолированный остров с необычным социальным устройством.

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