Следователи допросили тещу расчлененного рэпера Энди Картрайта

Мать супруги рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Елену Кухал допросили следователи Санкт-Петербурга. Ее дочь подозревают в причастности убийству и расчленению исполнителя, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, Кухал помогала женщине расчленить тело мужа. В настоящее время правоохранители проверяют информацию о причастности тещи рэпера к его смерти. Кухал пока проходит по делу в качестве свидетеля.

Сама теща Энди Картрайта после допроса не стала комментировать ситуацию.

О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля, когда полицейские нашли в его квартире несколько пакетов с частями тела погибшего. Ранее по подозрению в причастности к убийству и расчленению Александра Юшко была задержана его жена. Она объяснила правоохранителям, что супруг якобы скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы спасти его репутацию.

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