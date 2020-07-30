Названа любимая книга российских заключенных

Федеральная служба исполнения наказания составила топ-лист книг, наиболее популярных среди осужденных, сообщает РИА «Новости».

Выяснилось, что заключенные в колониях предпочитают длинные книги. Любимой книгой осужденных оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

На втором и третьем месте расположились «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо».

Также в топ вошли «Война и мир», «Три мушкетера», «Брат­ья Карамазовы», «Отверженные», «Тихий дон», »Анна Каренина», «Воскресение».

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