Михаил Ефремов остается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов за время расследования дела о смертельном ДТП ни разу не нарушил условий домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Действующую меру пресечения ему продляют — артист остается под домашним арестом.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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