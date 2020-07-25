В Москве госпитализировали актрису Елену Кондулайнен

Заслуженная артистка России, актриса театры Луны Елена Кондулайнен госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера у нас была встреча, закрытие сезона, потом мы встретились, сидели, обедали. И ей внезапно стало плохо в ресторане в Парке Горького», — рассказали в театре.

Отмечается, что актриса сначала отказывалась от госпитализации, однако потом согласилась. Ее увезли больницу в районе 18.00 мск.

На данный момент ее коллеги узнают о состоянии Кондулайнен.

Елена Кондулайнен — советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Она сыграла в таких фильмах, как «Караван смерти», «Зверобой», «8 первых свиданий» и в многих других.

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