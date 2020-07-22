Ким Кардашьян рассказала о биполярном расстройстве Канье Уэста

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о биполярном расстройстве у ее мужа рэпера Канье Уэста. Соответствующее заявление она сделала в своем Instagram.

Данное заявление стало ее реакцией на публикации кандидата в президенты США в ночь на 22 июля, которые музыкант затем удалил.

«Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Он замечательный, но сложный человек, находящийся под давлением», — написала Кардашьян.

Она добавила, что артист находится под давлением как артист и афроамериканец, переживший «болезненную потерю матери». По ее словам, расстройство также усугубляется изоляцией.

Жена Уэста подчеркнула, что биполярное расстройство не оказывает влияния на его творчество. Она отметила, что близкие рэпера понимают, что его слова не всегда соответствуют его взглядам. Кроме того, Кардашьян призвала СМИ проявить солидарность.

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