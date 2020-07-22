Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей, сообщает «МК».

Пресненский суд Москвы вынес решение о том, что шоумен должен выплатить Ольге и Владимиру Фриске треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации «Русфонд».

Эта организация выделяла средства на лечение певицы. После того, как родители погасили полностью задолженность в размере 21 млн рублей, они потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить его сын от Фриске Платон, вернул им треть этой суммы — 7 млн рублей.

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