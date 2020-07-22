Дело о смертельном ДТП с Ефремовым поступило в суд

Уголовное дело в отношении устроившего ДТП актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд столицы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее московской прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении Ефремова по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест.

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