Петербургские суды ответили на заявление Мадонны о штрафе размером в $1 млн

Певицу Мадонну не штрафовали в Петербурге на $1 млн за гей-пропаганду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Известно, что в 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистов к Мадонне. Они требовали взыскать с артистки штраф в размере 333 млн руб.

По версии самой Мадонны, российское правительство якобы оштрафовало ее на крупную сумму за речь, произнесенную на концерте в Санкт-Петербурге в поддержку ЛГБТ-сообщества. В соцсетях она заявила, что не стала выплачивать штраф.

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