Компанию Гарика Харламова закрыли из-за налогов

Федеральная налоговая служба закрывает компанию шоумена Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцами компании «Креативное агентство Бульдог», кроме Харламова, были авторы Comedy Club Алексей Пойманов и Илья Романко и креативный продюсер Алексей Ляпоров.

Налоговая служба не получала денег от компании, также стало известно, по адресу регистрации компании креативного агентства нет.

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