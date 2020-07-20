Компанию Гарика Харламова закрыли из-за налогов
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Федеральная налоговая служба закрывает компанию шоумена Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал Mash.
Владельцами компании «Креативное агентство Бульдог», кроме Харламова, были авторы Comedy Club Алексей Пойманов и Илья Романко и креативный продюсер Алексей Ляпоров.
Налоговая служба не получала денег от компании, также стало известно, по адресу регистрации компании креативного агентства нет.
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