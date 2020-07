Брайс Даллас Ховард показала травмы со съемок «Мира Юрского периода 3»

Актриса Брайс Даллас Ховард показала травмы, полученные на съемках фильма «Мир Юрского периода 3».

Женщина решила делать трюки сама без помощи каскадеров. «Поднимите руки, если все еще хотите исполнять трюки самостоятельно», — написала она в Twitter, продемонстрировав большие синяки на руках и ногах.

В фильме Колина Треворроу Ховард играет с Крисом Праттом.

Студия Universal Pictures планирует пустить «Мир Юрского периода 3» в прокат 10 июня 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Raise your hands if you're happy to be doing stunts again!! https://t.co/Rq1rtH05QH pic.twitter.com/n6IMR2X0ov