Адвокат Ефремова опроверг сведения о своем увольнении

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения об отказе артиста от его услуг. Об этом он сообщил ТАСС.

«Ефремов от меня не отказывался, мы продолжаем работать», — сказал Пашаев.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном отказе Ефремова от Пашаева и о том, что на суде актера может защищать адвокат Петр Хорхорин.

Как сообщалось, Пашаев высказывался по поводу кадров, на которых его клиент якобы пытается дать взятку представителю ГИБДД вскоре после смертельного ДТП. Юрист подчеркнул, что в тот момент артист «вообще не соображал», а также назвал данное видео фейком. Согласно источнику в правоохранительных органах, актер действительно не пытался откупиться от сотрудника Госавтоинспекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов закончил знакомиться с уголовным делом

— «Это хайп»: адвокат о «взятке» Ефремова сотруднику ГИБДД

— Ефремов не пытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции после ДТП