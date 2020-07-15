Эрмитаж и Русский музей открылись после карантина

Эрмитаж и Русский музей открылись для посетителей после частичного снятия санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает РИА «Новости», 15 июля после карантина возобновили прием посетителей Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа и Главный штаб. Другие экспозиционные комплексы будут открываться с 1 августа. Посетители должны будут следовать по заданным маршрутам и носить защитные маски и перчатки. Время посещения Эрмитажа будет составлять два часа, проход будет осуществляться по электронным билетам.

Список категорий посетителей, которые могут рассчитывать на льготное посещение, пока ограничен.

Михайловский дворец и корпус Бенуа, которые входят в комплекс Государственного Русского музея, также открылись 15 июля. Каждые 20 минут музей будет принимать по 10 человек с электронными билетами, защитные маски можно будет приобрести здесь же. Открылся также бесплатный вход в Летний сад.

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