Кинотеатрам разрешили возобновить работу
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Кинотеатрам разрешили возобновить работу с 13 июля.
Об этом говорится в приказе, подписанном главой российского Минкульта Ольгой Любимовой. Возобновление работы будет возможно при наличии соответствующих решений от региональных властей.
Кинотеатры в России были закрыты весной 2020 года из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ранее также были названы даты открытия музеев.
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