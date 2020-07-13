Кинотеатрам разрешили возобновить работу с 13 июля.

Об этом говорится в приказе, подписанном главой российского Минкульта Ольгой Любимовой. Возобновление работы будет возможно при наличии соответствующих решений от региональных властей.

Кинотеатры в России были закрыты весной 2020 года из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ранее также были названы даты открытия музеев.

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