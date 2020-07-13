Адвокат семьи Захарова ответил на вопрос о миллионных гонорарах за ток-шоу

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова ответил на вопрос о миллионных гонораров родственников покойного за участие в ток-шоу на телевидении.

По его словам, семья водителя отказалась от денег. «Я когда-то давно, месяц назад, задал вопрос и получил отрицательный ответ, по крайней мере, от тех, кого я представляю. Я не знаю, меня никогда не интересовали чужие деньги, в отличие от некоторых», — цитирует «Говорит Москва» адвоката Александра Добровинского.

До этого продюсер Марк Рудинштейн рассказывал, что каждый родственник Сергея Захарова якобы получает по 350 тыс. руб. за одно ток-шоу.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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