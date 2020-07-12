Группа Bon Jovi посвятила песню Джорджу Флойду и протестам в США

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Вокалист американской группы Bon Jovi Джон Бон Джови выступает на концерте на стадионе... Вокалист американской группы Bon Jovi Джон Бон Джови выступает на концерте на стадионе...
Вокалист американской группы Bon Jovi Джон Бон Джови выступает на концерте на стадионе...
Владимир Астапкович/РИА Новости

Американская рок-группа Bon Jovi посвятила свою новую песню «American Reckoning» афроамериканцу Джорджу Флойду и начавшимся после его гибели протестам, сообщает Rolling Stone.

«Я считаю, что величайшим даром артиста является способность использовать свой голос, чтобы говорить о проблемах, которые волнуют нас», — заявил основатель группы Джон Бон Джови.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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