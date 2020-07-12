Группа Bon Jovi посвятила песню Джорджу Флойду и протестам в США
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Американская рок-группа Bon Jovi посвятила свою новую песню «American Reckoning» афроамериканцу Джорджу Флойду и начавшимся после его гибели протестам, сообщает Rolling Stone.
«Я считаю, что величайшим даром артиста является способность использовать свой голос, чтобы говорить о проблемах, которые волнуют нас», — заявил основатель группы Джон Бон Джови.
Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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