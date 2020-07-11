Адвокат Ефремова сообщил, что потерпевшие подали иски к актеру почти на 40 млн рублей

Адвокат актера Михиала Ефремова Эльман Пашаев заявил, что потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием артиста подали иски к его подзащитному. Их сумма достигает почти 40 млн рублей, передает ТАСС.

«Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 млн рублей», — сказал Пашаев.

Юрист также уведомил, что Ефремов еще не успел ознакомиться со всем объемом материалов по его делу.

Ранее ТАСС сообщал, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский опроверг сообщения об исках на сумму в 40 млн рублей, заявив что такое заявление является провокацией.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.