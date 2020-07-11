Экс-супруги Вайнштейна добились заморозки части его счетов

Несколько бывших жен американского продюсера Харви Вайнштейна, который был осужден за домогательства, убедили судей наложить временный арест на часть его активов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на информированные источники.

Под заморозку попали почти $6 млн Вайнштейна. В целом большая часть имущества осужденного до этого была заморожена в связи с тяжбой о банкротстве и гражданскими делами.

Как утверждают источники, близкие к продюсеру, теперь у Вайнштейна нет денег, чтобы подать апелляцию в Нью-Йорке и обеспечить надежную защиту в преддверии судебного разбирательства в Лос-Анджелесе.

«У него нет денег, чтобы подать апелляцию <...> Он не может ничего тратить без одобрения своих бывших жен», — сказал собеседник издания.

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