Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.

С Ефремова взыскали 117 650 руб. по статье о неуплате административного штрафа в срок, заявили в суде. По данным СМИ, иск подан из-за неуплаты транспортного налога за автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором актер попал в смертельное ДТП.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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