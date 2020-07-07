В Петербурге восстановили юбилейный стритарт-портрет Бродского

Фреска с поэтом Иосифом Бродским снова появилась на одной из стен в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Подъем».

По словам автора, художника Олега Лукьянова, стритарт-объект был сделан в коллаборации с актерами из Москвы. «Бродский жив и будет дальше жить в своем родном городе. Это была коллаборация с московскими театралами», — пояснил он.

Как рассказала актриса Школы современной пьесы, портрет находится на одной из крыш на «Пяти углах». «Мы выбирали то место, которое не додумаются закрасить и, думаю, оставят, как культурное наследие городу», — уточнила она.

Рисунок появился на стене напротив дома покойного Бродского к его 80-летию, однако вскоре был закрашен.

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