Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
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Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о смертельной аварии сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Представитель защиты анонсировал скорое заседание суда и заявил, что «все идет по плану».
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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