Яна Рудковская рассказала о защите от дронов над своим домом

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала в своем Instagram системе, которая позволяет сбивать дроны возле ее дома.

Она отметила, что в 2019 году над ее домом и участком были замечены дроны, которые поспособствовали «выходу материалов с расположением всех объектов».

В этом году, по словам продюсера, ее семья приняла решение установить «хитрую систему», которая позволяет «сбивать любой дрон».

«Все, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим», — добавила Рудковская.

Она подчеркнула, что система была установлена для принадлежащих к «замечательно профессии» людей, «которые вынюхивают, высматривают, шпионят, а потом делают «слив»».