Адвокат Ефремова объяснил его отказ признавать вину в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с РИА «Новости» объяснил его отказ брать на себя вину в смертельном ДТП со своим участием.

Он указал на то, что ДТП со смертельным исходом произошло с участием машины артиста. «Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», — сказал Пашаев, указав, что «преждевременно раскрывать линию защиты».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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