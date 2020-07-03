Суд решил спор Шатунова о песнях «Ласкового мая»

Арбитражный суд Москвы по иску экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова признал незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» не разрешала артисту исполнять песни «Ласкового мая».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда, Шатунов получил претензию от «Честной музыки», в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен «Ласкового мая», поскольку компания, согласно заключенному ранее договору с предпринимателем Русланом Филатовым, является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.

Сам Шатунов никогда никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. Представители ответчиков, а также продюсер Андрей Разин, которого суд ранее привлек к спору в качестве третьего лица, на суд не пришли.

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