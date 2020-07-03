«Ленинград» посвятил первый после возвращения клип моделям-пышкам

Группировка «Ленинград» опубликовала первый после возвращения клип «Фотосессия». Ролик появился в сообществе коллектива «ВКонтакте».

По сюжету, модель-пышка становится героиней модных съемок. В главной роли в музыкальном видео снялась вокалистка группы Виктория Кузьмина. Она не без использования нецензурной лексики поет о том, как будет сниматься в различных локациях, чтобы все удивились.

«Фотосессия» — первый клип «Ленинграда» с лета 2019 года.

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