В Белгородской области два человека пострадали в результате ударов ВСУ

В Белгородской области пять муниципалитетов оказались под ударами украинских войск, два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино мужчина получил баротравму в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия. В Шебекинской ЦРБ пострадавшему оказана необходимая помощь, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — уточнил глава Белгородской области.

При этом в селе Нежеголь Шебекинского округа ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство, из-за чего в частном доме оказались выбиты окна, посечены фасад и забор.

Еще один мужчина пострадал в поселке Борисовка Борисовского округа в результате атак FPV-дронов на многоквартирный дом. Ему диагностировали баротравму. В доме повреждены пять квартир.

Из-за атак украинских войск пострадали частные дома в хуторе Леоновка Валуйского округа, в селе Николаевка Белгородского округа и в Глотово Грайворонского округа.

Кроме того, в населенном пункте Гора-Подол в результате ударов дронов повреждены забор частного дома и четыре автомобиля.

5 декабря Гладков рассказал, что глава администрации сельского поселения в Борисовском округе Белгородской области пострадал из-за атаки украинского беспилотника.

По словам губернатора, дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка. В салоне находился глава Березовки Валерий Борисенко, который получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча. Изначально чиновника доставили в Борисовскую центральную районную больницу, но врачи решили перевести его в городскую больницу №2 в Белгороде для дальнейшего лечения.

Ранее в Брянской области в ходе обстрела пострадал мирный житель.