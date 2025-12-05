Украинские СМИ сообщили о подготовке документов для выезда Ермака из страны

Зеркало недели: могут готовиться документы для выезда Ермака с Украины

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак посещал Службу внешней разведки (СБУ), где могут готовиться документы для возможного пересечения им границы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Сегодня около 17:00 (18.00 мск — прим. ред.) Ермак прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Он заехал на черном бронированном Mercedes S-класса», — говорится в сообщении.

По данным издания, Ермак пробыл на месте порядка 45 минут и после этого глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами по прикрытию, включая бумаги для возможного пересечения границы.

Журналисты добавили, что Иващенко считается «стопроцентным человеком Ермака» и, по данным источников, обязан ему своим назначением.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.