Трамп решил нанять нового архитектора бального зала Белого дома

Трамп сменил архитектора проекта бального зала Белого дома
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назначил нового архитектора для руководства проектом строительства бального зала Белого дома стоимостью $300 млн. Об этом сообщает The Washington Post.

Предыдущий архитектор Джеймс Маккрири выразил обеспокоенность тем, что масштабная пристройка может визуально затмить основное здание резиденции, что не понравилось Трампу. Теперь проект передан фирме Shalom Baranes Associates, а Маккрири останется консультантом.

«Архитектор выразил обеспокоенность тем, что массивная пристройка затмит существующую президентскую резиденцию, что не понравилось Трампу», — сообщили в Белом доме.

В августе президент США в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. Глава государства утверждал, что проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Ранее Трамп заверил, что золотая отделка в Белом доме – не фальшивка из строительного магазина.

