Легенда сборной России предположил, с каким счетом завершится матч «Спартак» — «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что московские «Спартак» и «Динамо» сыграют вничью, передает Sport24.

«При Романове «Спартак» выиграл дерби у ЦСКА и «Локомотива», а в матче с «Динамо» думаю, что будет ничья 1:1 или 2:2, но хочется, чтобы кто-то победил. Или «Динамо» или «Спартак». Должна получиться результативная игра», — сказал Булыкин.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках национального первенства состоится 6 декабря на московском стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее бывший тренер сборной России назвал фаворита матча «Спартак» — «Динамо».