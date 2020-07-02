Место прощания с актером Виктором Проскуриным изменилось
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Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным, который скончался в возрасте 68 лет 30 июня, пройдет 4 июля в Театральном институте им. Б. Щукина. Об этом рассказал «Интерфаксу»глава Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, прощание состоится с 10.00 до 12.00 мск.
Ранее супруга артиста Ирина Хонда заявила, что прощание могут провести в Доме кино в субботу.
У Проскурина имеется орден Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и не только.
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