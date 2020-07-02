«Союзмультфильм» не сможет снять продолжение «Карлсона»

Продолжение мультфильма о Карлсоне не будет снято из-за споров об авторских правах с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

Слащева указала на то, что со шведскими наследников Астрид Линдгрен не смогли с договориться. «Скорее всего, российского продолжения «Карлсона» не будет. Шведские наследники с литературной основой Астрид Линдгрен дальше смогут двигаться, с кем они решат это делать», — отметила Слащева. Она считает, что только в России смогли сделать из Карлсона позитивного персонажа, которого все любят. «Я бы сказала, что в России сделали самые успешные экранизации и Карлсона, и, например, Пеппи Длинныйчулок. В других странах, где покупались лицензии, — этого сделать не удалось», — уверена она.

Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева[ вышел в 1968 году. В 1970 вышла вторая часть — «Карлсон вернулся».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кот Матроскин поменяет внешность в новой серии «Простоквашино»

— Волк в новом «Ну, погоди!» бросит курить

— «Союзмультфильм» показал новых героев «Ну, погоди!»