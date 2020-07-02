Пригожин заявил, что российские артисты работают, как крепостные
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в отличие от иностранных исполнителей, российские артисты работают, как крепостные. Об этом пишет издание «Собеседник.ru».
По словам Пригожина, российские артисты часто бесплатно сидят в жюри на песенных конкурсах, в то время как зарубежные коллеги зарабатывают на фестивалях и телевизионных шоу.
«Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — сказал Пригожин.
Ранее продюсер высказался, что сейчас артисты, музыканты, танцоры и актеры вынуждены проедать то, что скопили раньше.
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