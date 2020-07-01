«Все выдерживал»: Талызина высказалась о смерти Проскурина

Актриса Академического театра имени Моссовета Валентина Талызина в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщение о смерти заслуженного артиста РСФСР.

По словам Талызиной, Проскурин был блестящим актером. «Комедийный, независимый. Жизнь не всегда дарила ему подарки. Все выдерживал — болезни, безработицу. Блестящий артист. Очень жалко. Он был одним из самых лучших актеров России», — уверена артистка.

Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет. Вдова назвала причиной смерти хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

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