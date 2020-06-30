«Говнюк» из «Дряни» совершил каминг-аут

Актер Бен Олдридж рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в Instagram.

Новый пост 34-летний артист посвятил «месяцу прайда», в рамках которого люди совершают каминг-ауты и рассказывают о жизни ЛГБТ-сообщества. «Я люблю ЛГБТ-сообщество, очень горд и благодарен быть его частью», — написал он, добавив, что его коллегам еще за многое предстоит побороться.

Бен Олдридж наиболее известен по роли «говнюка» в сериале «Дрянь» («Флибэг») — так его называет главная героиня, не упоминая имени персонажа.

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