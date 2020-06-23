Опубликован первый трейлер сериала «Текст»

В сети появился первый тизер расширенной «сериальной» версии картины «Текст» Клима Шипенко, снятой по роману Дмитрия Глуховского.

В тизере авторы проекта заявляют, что новый «Текст» — это «больше, чем фильм».

Все пять эпизодов появятся на видеосервисе Start 3 июля. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Полнометражный «Текст» вышел в прокат в октябре 2019 года, после чего откровенные эпизоды с Асмус и Янковским надолго стали предметом обсуждения в соцсетях и СМИ.

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