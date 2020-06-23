Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.

В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Райков заявил, что ему ничего об этом не известно.

«Чушь какая-то. Понятия не имею, о чем идет речь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что секретарь театра Виктюка обвинила в изнасиловании его директора Валерия Райкова.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел на съемной квартире в Москве. Потерпевшая якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее медицинская экспертиза действительно выявила у женщины следы насилия.

Валерий Райков был назначен на пост директора театра Виктюка в 2015 году. Он также является заслуженным работником культуры России.

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