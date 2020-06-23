Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

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Директор московского Театра Романа Виктюка Валерий Райков во время сбора труппы, 2019 год Директор московского Театра Романа Виктюка Валерий Райков во время сбора труппы, 2019 год
Директор московского Театра Романа Виктюка Валерий Райков во время сбора труппы, 2019 год
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.

В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Райков заявил, что ему ничего об этом не известно.

«Чушь какая-то. Понятия не имею, о чем идет речь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что секретарь театра Виктюка обвинила в изнасиловании его директора Валерия Райкова.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел на съемной квартире в Москве. Потерпевшая якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее медицинская экспертиза действительно выявила у женщины следы насилия.

Валерий Райков был назначен на пост директора театра Виктюка в 2015 году. Он также является заслуженным работником культуры России.

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