Федор Добронравов раскрыл причину своего ухода из Театра сатиры

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Кадр из фильма «На Париж» (2018) Кадр из фильма «На Париж» (2018)
Кадр из фильма «На Париж» (2018)
Blitz Films

Артист Федор Добронравов в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал, почему он уволился из Театра сатиры.

Актер отметил, что работал в этом театре 16 лет.

«Просто устал», — объяснил свое решение уйти из театра Добронравов.

При этом он сообщил, что будет и дальше играть в спектакле «Где мы?» с участием Михаила Ширвиндта и Александра Олежко.

«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич», — добавил Добронравов.

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