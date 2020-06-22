Федор Добронравов раскрыл причину своего ухода из Театра сатиры
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Артист Федор Добронравов в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал, почему он уволился из Театра сатиры.
Актер отметил, что работал в этом театре 16 лет.
«Просто устал», — объяснил свое решение уйти из театра Добронравов.
При этом он сообщил, что будет и дальше играть в спектакле «Где мы?» с участием Михаила Ширвиндта и Александра Олежко.
«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич», — добавил Добронравов.
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