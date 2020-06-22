Федор Добронравов раскрыл причину своего ухода из Театра сатиры

Артист Федор Добронравов в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал, почему он уволился из Театра сатиры.

Актер отметил, что работал в этом театре 16 лет.

«Просто устал», — объяснил свое решение уйти из театра Добронравов.

При этом он сообщил, что будет и дальше играть в спектакле «Где мы?» с участием Михаила Ширвиндта и Александра Олежко.

«Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич», — добавил Добронравов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

— «Нюансы бумажные»: Добронравов ушел из Театра сатиры

— Путин наградил звезду «Сватов» Добронравова орденом Дружбы