HBO Max показал тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Сервис HBO Max обнародовал Тизер режиссерской версии супергеройского боевика «Лиги справедливости». Ролик опубликован на YouTube.

На видео главная героиня картины Дианы Принс, более известная как «Чудо-женщина», которую сыграла израильская актриса Галь Гадот, рассматривает фреску с изображением суперзлодея Дарксайда.

Тридцатисекундный фрагмент заканчивается кадрами прибытия легионов Парадемонов.

Предполагается, что новый фильм появится на экранах в 2021 году в качестве четырехчасовой картины, либо мини-сериала.

«Лига справедливости» вышла в мировой прокат 17 ноября 2017 года и стала самым провальным фильмом по комиксам DC.

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