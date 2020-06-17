Обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова привезли на допрос, сообщает РИА «Новости».

Допрашивать его будут в столичном ГСУ МВД.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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