Киркорову пригрозили «теплым приемом» после ролика о десантнике

Председатель правления свердловской областной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко в Facebook пригрозил артисту Филиппу Киркорову, снявшему ролик в образе десантника.

«Подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны... Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так «тепло» тебя встретят, что мало не покажется, — написал Бабенко.

Ветеран добавил, что у Киркорова нет ни стыда, ни совести, ни любви к России.

Ранее Киркоров представил юмористический скетч, в котором он примерил образ десантника в тельняшке и берете.

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