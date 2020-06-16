Шаляпин отказал Собчак в уме после шуток о Костюшкине

Российский поп-исполнитель Прохор Шаляпин раскритиковал телеведущую Ксению Собчак после шуток об изнасиловании Стаса Костюшкина педофилом.

Шаляпин отказал Собчак в уме и предположил, что ее мало пороли в детстве. «Собчак — дама не особо большого ума», — цитирует Шаляпина ФАН. Также певец считает, что своей популярностью Собчак обязана только имени своего отца — первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Телеведущая пошутила об инциденте со Стасом Костюшкиным на своем YouTube-канале, размышляя о поправках в Конституцию. «Нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина», — посмеялась она.

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