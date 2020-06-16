Little Big уличили в плагиате

Российскую рейв-группу Little Big обвинили в плагиате, сообщает «Стархит».

Внимательным слушателям показалось, что некоторые из хитов группы похожи на песни The Black Eyed Peas. Например, трек Uno, написанный петербургскими музыкантами специально для отмененного в 2020 году «Евровидения», и Go Bananas сравнили с композицией My Humps. Трек I«m ОК, в свою очередь, — с песней Scream & Shout.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении» в этом году, однако конкурс был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поедет ли Little Big на «Евровидение» в следующем году, неизвестно.

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