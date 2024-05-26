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Американский хоккеист назвал самое отвратительное блюдо русской кухни

Выступающий в КХЛ американский игрок Менелл заявил, что не любит шпроты

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КХЛ

Американский хоккеист Бреннан Менелл, который получил российский паспорт, признался, что ему не нравится традиционная русская кухня. Его слова приводит Russian Code.

«Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу. Самая отвратительная русская еда — это шпроты. Икра неплохая, к ней со временем привыкаешь. Она не была отвратительной, но я бы ее не заказал в ресторане», — заявил он.

Менелл, который в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Миннесоту Уайлд», перебрался в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в 2020-м году, заключив соглашение с минским «Динамо». Последние два сезона он провел, выступая за «Динамо» из Москвы.

Летом 2023 года Менелл получил российское гражданство.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский голкипер прервал свою рекордную серию в плей-офф НХЛ.

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