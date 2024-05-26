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Москвичей ждет теплая неделя

Синоптик Шувалов спрогнозировал до +30°С в Москве на следующей неделе

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В Москве на следующей неделе ожидается теплая погода. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, рабочая неделя начнется с температуры от +21 до +24°С, а закончится показателями от +23 до +28°С. Он отметил, что в центре города может быть еще теплее, но до +30°С столбики термометра вряд ли поднимутся.

Синоптик отметил, что к концу недели произойдет небольшое изменение в характере погоды. По его словам, к концу недели закончится доминирование антициклонов — будут создаваться условия для кратковременных дождей.

«Пока холода не видно, но переход к кратковременным, почти ежедневным дождям произойдет к концу недели. А до этого наслаждаемся теплом и хорошей погодой», — заключил эксперт.

До этого глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве установится июльская жара после периода небольшого похолодания. По его словам, в ближайшее время столица окажется в центре антициклона и дневная температура воздуха вырастет до +26...+27°С, а ночная — до +10...+12°С, что, как отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что урожай яблок в России может сильно снизиться из-за майских заморозков.

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