В Молдавии раскрыли сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что решение об открытии переговоров по вступлению Кишинева в Европейский союз (ЕС) может быть принято в конце июня. Ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила Герасимова, 24 июня пройдет Совет по общим вопросам, где, как ожидается, будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Политик уточнила, что конференция может пройти между встречей глав МИД ЕС и глав государств политического объединения.

В мероприятии также будут принимать участие небольшая делегация молдавских властей, подчеркнула Герасимова.

17 марта 2023 года президент Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Президент призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее Евросоюз и Молдавия захотели углубить партнерство в одной сфере.