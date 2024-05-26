Онищенко предложил изменить «ритуал» выпускных в российских школах

Бывший главный санитарный врач РФ и академик РАН Геннадий Онищенко призвал изменить «ритуал» школьных выпускных. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, чаще всего такие мероприятия проходят в ресторанах. При этом главным источником дохода подобных заведений является продажа алкогольных напитков.

«Дети с дипломами об окончании общеобразовательной школы, все совершеннолетние, находятся в ресторане. Ресторан заинтересован [в продаже спиртных напитков], у детей ограничения нет — они совершеннолетние», — подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что избежать употребления алкогольных напитков выпускниками можно, если заменить ужины в ресторанах «более общественной» формой деятельности. В качестве примера академик РАН привел поездки в парки культуры и отдыха.

Специалист обратил внимание, что единственным «минусом» в подобном изменении «ритуала» является отсутствие у девушек возможности продемонстрировать свои платья. Как сказал Онищенко, молодые люди в любом случае приходят на выпускной в обычных рубашках и брюках.

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