Стало известно о многомиллионном долге Ивлеевой перед ФНС

Блогерша Настя Ивлеева должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 11 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что общая сумма долга составляет 11 217 613 рублей. Канал Shot добавляет, что блогерша уже получила два штрафа за неуплату налоговых отчислений. Если она не оплатит задолженность вовремя, то ее банковские счета заблокируют. По данным Shot, звезде прислали еще пару штрафов на 3 тыс. рублей за уклонение от уплаты налогов.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насти Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

При этом у фирмы значились недоимки по налогам за НДС в размере 398 206 рублей, НПО — миллион 302 тысячи 582 рубля и страховые взносы — миллион 115 тысяч 835 рублей.

Однако, по данным Telegram-канала Baza, нынешний долг Ивлеевой перед ФНС никак не связан с компанией «Коленки пчелы».

Ранее счета фонда режиссера Серебренникова заблокировали за долг в полмиллиона рублей.