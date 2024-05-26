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Россиянина посадили на 5,5 года за призывы к вооруженному мятежу

Житель Сахалина получил срок за призывы к терроризму и мятежу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Житель Сахалинской области сядет на 5,5 года из-за радикальных комментариев в поддержку Украины в интернете. Об этом сообщает SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Следствие утверждало, что сахалинец регулярно размещал в интернете сообщения с призывами к терроризму и вооруженному мятежу с целью подрыва территориальной целостности России. Свою вину мужчина признал в ходе заседания.

При этом отмечается, что житель Сахалина уже занимался подобным, что суд учел как отягчающее обстоятельство. Помимо тюремного срока, суд также лишил мужчину права три года пользоваться интернетом после освобождения.

До этого Иркутский областной суд вынес приговор 24-летнему местному жителю по делу о государственной измене. По данным СМИ, мужчина из Ангарска, будучи работником одного из предприятий области, по заданию спецслужбы Украины передавал сведения о своем месте работы. Так, он фотографировал объект и выпускаемую им продукцию, делился другой информацией.

Ранее двух жителей Мариуполя задержали за шпионаж.

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